L' Hellas non segna e al Sassuolo basta una rete per passare al Bentegodi

Non si è sbloccato neanche ieri, 3 ottobre, l'attacco dell'Hellas Verona, a segno solo due volte in sei partite. E senza gol fatti, i gialloblù possono sperare solo nello 0-0, risultato che ieri sera al Bentegodi non si è materializzato contro il Sassuolo. I veronesi hanno mostrato lampi di buon. 🔗 Leggi su Veronasera.it

hellas segna sassuolo bastaVerona-Sassuolo 0-1: video, gol e highlights - Al Sassuolo basta un gol di Pinamonti (ribattuta in rete dopo essersi fatto parare un rigore da Montipò) per battere il Verona. Scrive sport.sky.it

Grave sconfitta dell’Hellas col Sassuolo - Grave sconfitta dell'Hellas col Sassuolo. Secondo giornaleadige.it

