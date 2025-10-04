L' Hellas non segna e al Sassuolo basta una rete per passare al Bentegodi
Non si è sbloccato neanche ieri, 3 ottobre, l'attacco dell'Hellas Verona, a segno solo due volte in sei partite. E senza gol fatti, i gialloblù possono sperare solo nello 0-0, risultato che ieri sera al Bentegodi non si è materializzato contro il Sassuolo. I veronesi hanno mostrato lampi di buon. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: hellas - segna
Solito Verona che gioca bene ma non segna, il Sassuolo sì e vince 0-1 https://tggialloblu.telenuovo.it/hellas-verona/2025/10/03/live-verona-sassuolo-in-attesa-del-via… - X Vai su X
Dopo l’esordio vincente in Europa League contro il Nizza, la Roma torna subito in campo per la quinta giornata di Serie A. Domenica 28 settembre, alle ore 15, i giallorossi ospiteranno all’Olimpico l’Hellas Verona di Zanetti in un match che segna la terza p - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Sassuolo 0-1: video, gol e highlights - Al Sassuolo basta un gol di Pinamonti (ribattuta in rete dopo essersi fatto parare un rigore da Montipò) per battere il Verona. Scrive sport.sky.it
Grave sconfitta dell’Hellas col Sassuolo - Grave sconfitta dell'Hellas col Sassuolo. Secondo giornaleadige.it