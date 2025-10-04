L' Hellas non segna e al Sassuolo basta una rete per passare al Bentegodi

Non si è sbloccato neanche ieri, 3 ottobre, l'attacco dell'Hellas Verona, a segno solo due volte in sei partite. E senza gol fatti, i gialloblù possono sperare solo nello 0-0, risultato che ieri sera al Bentegodi non si è materializzato contro il Sassuolo. I veronesi hanno mostrato lampi di buon. 🔗 Leggi su Veronasera.it