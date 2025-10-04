Tempo di lettura: 2 minuti Nuova sfida per Carmela Zuottolo: dall’esperienza da sindaca e capogruppo del gruppo consiliare Noi Siamo San Marzano, l’avvocato e imprenditrice si candida al consiglio regionale della Campania con Forza Italia, pronta a portare energia e concretezza nella politica regionale. Una sfida che nasce dalla convinzione che la politica debba essere vicina alle persone, ascoltare i cittadini e trasformare le loro esigenze in azioni concrete. “ Ringrazio di cuore il coordinatore regionale di Forza Italia, l’onorevole Fulvio Martusciello, per la fiducia che mi ha accordato”, dichiara Zuottolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’ex sindaca di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo si candida alle regionali