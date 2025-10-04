L’ex giocatore del Chelsea si sente che Estevao sarà speciale

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Chelsea ha lottato per la forma nelle ultime settimane. (Foto di Maja HitijGetty Images) Il Chelsea ha raccolto una vittoria per 2-1 per morale sul Liverpool in Premier League oggi. Il blues ha aperto le marcature con uno screamer di Moises Caicedo all’inizio del primo tempo. Liverpool è tornato in gioco nella seconda metà attraverso Cody Gakpo. Tuttavia, i campioni della Premier League sembravano sconnessi durante la partita e il Chelsea era senza dubbio la squadra migliore nel corso dei 90 minuti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com