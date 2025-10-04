L’ex giocatore del Chelsea si sente che Estevao sarà speciale
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Chelsea ha lottato per la forma nelle ultime settimane. (Foto di Maja HitijGetty Images) Il Chelsea ha raccolto una vittoria per 2-1 per morale sul Liverpool in Premier League oggi. Il blues ha aperto le marcature con uno screamer di Moises Caicedo all’inizio del primo tempo. Liverpool è tornato in gioco nella seconda metà attraverso Cody Gakpo. Tuttavia, i campioni della Premier League sembravano sconnessi durante la partita e il Chelsea era senza dubbio la squadra migliore nel corso dei 90 minuti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: giocatore - chelsea
Mondiale per Club 2025. Donald Trump non ha rubato la medaglia d’oro a un giocatore del Chelsea
Nkunku Inter, piano B in attacco: se salta Lookman si pensa al giocatore del Chelsea: le ultime sull’attacco nerazzurro
Roma, sondaggio per George del Chelsea: Lipsia in vantaggio per il giocatore
Christian Pulisic compie 27 anni Un giocatore immenso, una sicurezza, l'emblema del centrocampista da bonus. E chi l'avrebbe mai detto quando due anni fa arrivò al Milan dopo tanti infortuni e un'annata non proprio positiva al Chelsea? Secondo noi in po - facebook.com Vai su Facebook