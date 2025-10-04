Lewis Hamilton amaro | Pensavo potessimo puntare in alto ma ancora una volta non abbiamo fatto le cose giuste
Lewis Hamilton non ha troppa voglia di sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Marina Bay la Ferrari ha vissuto l’ennesimo sabato complicato, con una SF-25 che non si è mai dimostrata prestazionale per puntare alla pole position o alle primissime file. Davanti a tutti si è piazzato George Russell che ha chiuso in 1:29.158 con 182 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, quindi terzo Oscar Piastri a 366 millesimi, mentre è quarto Andrea Kimi Antonelli a 379. Quinta posizione per Lando Norris a 428, sesto Lewis Hamilton a 530, quindi settimo Charles Leclerc a 626. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lewis Hamilton, l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe
Yamal festeggia i 18 anni in una villa segreta da 40.000 euro a settimana e con Lewis Hamilton (LOOK)
Lewis Hamilton e la meditazione: «È solo quando ti prendi il tempo per fare spazio nella mente e metterti in ascolto che sai dove vuoi andare, e non ti perdi nei periodi più difficili»
Lewis Hamilton: “A volte stai seguendo qualcuno [in pista] e senti un odore terribile e pensi: ‘Qualcuno davanti a te ha sicuramente scoreggiato’. Mi è successo tantissime volte...”. Carlos Sainz: “A meno che tu non sia a Las Vegas e non senta odore di mari*** - facebook.com Vai su Facebook
È morto Roscoe, il cane di Lewis Hamilton, era vegano. Ora, visto che l’essere vegano per un cane non è una scelta del cane dobbiamo dire due parole sull’umanizzazione degli animali - X Vai su X
