Lewis Hamilton non ha troppa voglia di sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Marina Bay la Ferrari ha vissuto l’ennesimo sabato complicato, con una SF-25 che non si è mai dimostrata prestazionale per puntare alla pole position o alle primissime file. Davanti a tutti si è piazzato George Russell che ha chiuso in 1:29.158 con 182 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, quindi terzo Oscar Piastri a 366 millesimi, mentre è quarto Andrea Kimi Antonelli a 379. Quinta posizione per Lando Norris a 428, sesto Lewis Hamilton a 530, quindi settimo Charles Leclerc a 626. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton amaro: “Pensavo potessimo puntare in alto ma, ancora una volta, non abbiamo fatto le cose giuste”