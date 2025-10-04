L’evento storico per il mondo | Il corpo di San Francesco sarà esposto al pubblico nel ‘26

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assisi, 4 ottobre 2025 – Nel cammino dell'ottavo centenario della morte di San Francesco (1226-2026), un evento di portata storica si prepara ad accogliere pellegrini da ogni parte del mondo. L'annuncio ufficiale, il giorno della festa del Santo Patrono d'Italia, dalla loggia della Piazza inferiore, davanti ai pellegrini radunati per le celebrazioni. Per la prima volta, il corpo di San Francesco sarà visibile a tutti, "un dono straordinario, un invito profondo alla preghiera e un'opportunità per vedere il vangelo di Cristo vissuto fino in fondo nella vita di una persona come noi", si legge in una nota del Sacro Convento di San Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217evento storico per il mondo il corpo di san francesco sar224 esposto al pubblico nel 821626

© Lanazione.it - L’evento storico per il mondo: “Il corpo di San Francesco sarà esposto al pubblico nel ‘26”

In questa notizia si parla di: storico - mondo

E ora battiamo la Francia anche sui formaggi: storico sorpasso nell’export, siamo i secondi al mondo

Maresca campione del mondo col Chelsea: trionfo storico del salernitano davanti a Trump al MetLife

Carlos Bilardo, parla l’amico Lemme: «Non riconosce più nessuno». La drammatica situazione dell’ex CT campione del mondo ’86. Il suo storico vice: «La sua malattia non è recuperabile, ma non posso lasciarlo»

l8217evento storico mondo corpoL’evento storico per il mondo: “Il corpo di San Francesco sarà esposto al pubblico nel ‘26” - L’ostensione avverrà nell’ambito delle celebrazioni degli ottocento anni dalla morte del Poverello. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: L8217evento Storico Mondo Corpo