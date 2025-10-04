L’evento storico per il mondo | Il corpo di San Francesco sarà esposto al pubblico nel ‘26
Assisi, 4 ottobre 2025 – Nel cammino dell'ottavo centenario della morte di San Francesco (1226-2026), un evento di portata storica si prepara ad accogliere pellegrini da ogni parte del mondo. L'annuncio ufficiale, il giorno della festa del Santo Patrono d'Italia, dalla loggia della Piazza inferiore, davanti ai pellegrini radunati per le celebrazioni. Per la prima volta, il corpo di San Francesco sarà visibile a tutti, "un dono straordinario, un invito profondo alla preghiera e un'opportunità per vedere il vangelo di Cristo vissuto fino in fondo nella vita di una persona come noi", si legge in una nota del Sacro Convento di San Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
