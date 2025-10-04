L’Eur Sporting Club di Roma pronta a stupire nella Serie A1 di tennis
Il conto alla rovescia per la nuova Serie A1 di tennis è terminato: l'Eur Sporting Club di Roma, unico baluardo laziale nel massimo campionato nazionale, è pronto a difendere i propri colori con una rosa che coniuga vivaio di casa ed esperienza internazionale. Verso una stagione che può segnare la svolta Il 5 ottobre la .
In questa notizia si parla di: sporting - club
Tennis, l'Eur Sporting Club di Roma presenta la rosa di Serie A1 - La squadra capitolina, promossa due anni fa, è l'unica in rappresentanza della regione Lazio nel massimo camp ...
LIVE Femminile, Roma-Sporting Club: le formazioni ufficiali - La Roma Femminile torna protagonista in Europa con l'andata del Round 3 di UEFA Women's Champions League.