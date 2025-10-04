Letizia di Spagna la sua camicia a pois fa tendenza
La Regina di Spagna ha ufficialmente inaugurato l’inizio di un nuovo anno scolastico. Letizia si è recata in visita presso il Politecnico di Formazione Professionale di Lumbier per dare il via al corso di Formazione Professionale 20252026. Salutando gli studenti della scuola e trascorrendo una giornata ad osservare le loro attività, la Regina ha sfoggiato un look pratico e decisamente di tendenza. Letizia di Spagna, il look modaiolo. IPA La blusa a pois farà tendenza Comoda sì, ma senza rinunciare all’eleganza. Letizia di Spagna ha indossato una morbida blusa bianca con pois neri firmata da Hugo Boss. 🔗 Leggi su Dilei.it
