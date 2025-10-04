L' esplosione e poi la fuga con il bottino assaltato postamat a Dossobuono

Veronasera.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'esplosione tra le 4 e le 5 del mattino di oggi, 4 ottobre, è stata udita da alcuni residenti di Dossobuono, interrompendo la quiete notturna nella frazione di Villafranca di Verona. A provocarla è stato un gruppo di malviventi, con l'obiettivo di forzare lo sportello automatico delle Poste in. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esplosione - fuga

Assalto al distributore. L’esplosione, poi la fuga

Esplosione per fuga di gas, un ferito a Ischia

Esplosione per fuga di gas nell'appartamento di una coppia

esplosione fuga bottino assaltatoColpo in gioielleria: vetrina spaccata con una trave, banditi in fuga con il bottino - Furto in una gioielleria all'Appio Latino, dove i banditi hanno rubato gioielli e argenteria per poi darsi alla fuga. romatoday.it scrive

esplosione fuga bottino assaltatoSalento, assalto al bancomat: esplosione e fuga col bottino - Nella notte, intorno alle 3:25, ignoti hanno preso di mira lo sportello automatico della Banca Popolare Pugliese, a Racale, ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Fuga Bottino Assaltato