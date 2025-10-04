L’Esercito in città Raccolte 1820 firme

Sono state depositate ieri le 1820 firme della petizione della lista civica La Pigna per chiedere l’intervento dell’esercito nel Ravennate attraverso il progetto ‘Strade sicure’. Lanciata in luglio, ha come primo firmatario Francesco Patrizi, padre del 17enne accoltellato in centro storico, noto per le sue dirette Facebook, per la manifestazione ai giardini Speyer (inizialmente definita ‘ronda’) e per le ospitate alla trasmissione radio ‘La Zanzara’. "A fronte degli episodi di criminalità – esordisce Veronica Verlicchi, consigliera comunale della Pigna – che continuano sottotraccia, sollecitiamo il sindaco Barattoni affinché chieda al Ministero l’attivazione dell’operazione ‘Strade sicure’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

