L’esercito di Israele riduce l’offensiva a Gaza | Attuiamo il piano di pace di Trump

L’esercito di Israele sta «riducendo» al minimo l’offensiva a Gaza. In modo che sia soltanto difensiva. Mentre il governo si prepara ad attuare la prima fase del piano di pace di Donald Trump per la Striscia. E il presidente su Truth pubblica un video dopo la risposta di Hamas alla sua iniziativa in cui dice: «Siamo vicini a ottenere la pace e tutti saranno trattati in modo equo». L’Idf ha fatto sapere che fermerà le iniziative per l’occupazione di Gaza City. Il cessate il fuoco non è mai stato così vicino. L’esercito e l’offensiva a Gaza. Secondo quanto riportato dal Times of Israel i vertici politici israeliani avrebbero ordinato all’Idf di ridurre «al minimo» la campagna per conquistare Gaza City. 🔗 Leggi su Open.online