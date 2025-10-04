L’escursione nei boschi finisce una scarpata | gravi lesioni e trasporto con l’elisoccorso al Bufalini

Forlitoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ciclista precipitata in un burrone profondo una quarantina di metri. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato intorno alle 15 a Poggio Ghiaccione, all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi. Un gruppo di amici è partito dalla diga di Ridracoli quando una bikers del gruppo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: escursione - boschi

Turista esce per un’escursione nei boschi in provincia di Como e muore: recuperato il corpo

Avventura tra i boschi dei Monti Picentini: escursione alla Fiumara di Tannera

Tra Tidone e Trebbia, escursione serale per boschi e pascoli con I Calcaterra

Fabio Arnone sbanda e finisce nella scarpata in A13: direttore di Brico Ok muore a 43 anni - Bologna, 10 settembre 2025 – Tragedia all’alba sulla autostrada A13 Bologna- Secondo ilrestodelcarlino.it

Finisce con l'auto in una scarpata, uomo soccorso dai vigili del fuoco - Un uomo è uscito di strada con la sua auto ed è finito in una scarpata. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: L8217escursione Boschi Finisce Scarpata