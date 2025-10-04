L’era Glaciale 2 – Il disgelo | trama personaggi doppiatori e streaming del film d’animazione

L’era glaciale 2 – Il disgelo: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film. Questa sera, sabato 4 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’era glaciale 2 – Il disgelo, film d’animazione del 2006, è il sequel di L’era glaciale (2002) e secondo film della saga. Creato negli Blue Sky Studios e prodotto da 20th Century Fox, il film è stato diretto da Carlos Saldanha. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il mammut Manfred, il bradipo Sid e la tigre smilodonte Diego vivono insieme agli altri animali in un’ampia valle circondata dal ghiaccio, dove Sid ha aperto un parco divertimenti. 🔗 Leggi su Tpi.it

