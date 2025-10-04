Negli ultimi anni, l’integrazione dell’ Intelligenza Artificiale nel settore cinematografico ha suscitato un acceso dibattito. La discussione riguarda soprattutto le implicazioni etiche, artistiche ed economiche di questa rivoluzione tecnologica. In questo contesto, si analizzano le recenti innovazioni che vedono protagonisti programmi di AI dedicati alla creazione di attori e registi digitali, con un focus sulle potenzialità e sui rischi associati. l’innovazione dell’intelligenza artificiale nel cinema. l’arrivo di performer e registi digitali generati dall’AI. Recentemente, il settore ha assistito alla nascita di programmi come performer virtuali e registi automatizzati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - L’era dell’intelligenza artificiale nel cinema: sfide e opportunità per l’elemento umano