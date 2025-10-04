Lequile | cinque giornate dedicate ai libri Dal 22 ottobre

Di seguito il comunicato: Cinque giornate dedicate ai libri e al dialogo con gli autori: nasce così  “Di libri e di luna – autori e lettori sotto il cielo di Lequile”, la rassegna organizzata dall’associazione culturale  Idee in Comune  con il patrocinio del  Comune di Lequile  e della  Provincia di Lecce. Un percorso che attraversa politica, società e infanzia, con l’obiettivo di trasformare la lettura in un’esperienza di partecipazione e comunità. Tra presentazioni, conversazioni e momenti di ascolto, la rassegna invita lettrici e lettori di tutte le età a incontrare voci significative della scena editoriale contemporanea, affrontando temi che toccano l’attualità e la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

