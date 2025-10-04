Lequile | cinque giornate dedicate ai libri Dal 22 ottobre

Di seguito il comunicato: Cinque giornate dedicate ai libri e al dialogo con gli autori: nasce così “Di libri e di luna – autori e lettori sotto il cielo di Lequile”, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Idee in Comune con il patrocinio del Comune di Lequile e della Provincia di Lecce. Un percorso che attraversa politica, società e infanzia, con l’obiettivo di trasformare la lettura in un’esperienza di partecipazione e comunità. Tra presentazioni, conversazioni e momenti di ascolto, la rassegna invita lettrici e lettori di tutte le età a incontrare voci significative della scena editoriale contemporanea, affrontando temi che toccano l’attualità e la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lequile: cinque giornate dedicate ai libri Dal 22 ottobre

In questa notizia si parla di: lequile - cinque

Un uomo di 36 anni, Mauro Carafa, di Monteroni (Le) ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 23.30 di ieri sulla statale 101 Lecce-Gallipoli, nei pressi dello svincolo per Lequile. Nella collisione sarebbero state coinvolte più moto, almeno sette, co - facebook.com Vai su Facebook

Di libri e di luna. Autori e lettori sotto il cielo di Lequile - Cinque giornate dedicate ai libri e al dialogo con gli autori: nasce così "Di libri e di luna – autori e lettori sotto il cielo di Lequile", ... Da corrieresalentino.it