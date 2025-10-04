Leopolda 2025 Aleotti | Servono certezze per fare investimenti

Firenze, 4 ottobre 2025 – Stabilità, incentivi e una revisione complessiva delle normative che regolano il settore farmaceutico. È questo il cuore dell’appello lanciato da Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria e membro del board di Menarini, durante la Leopolda 13 in corso a Firenze. Leopolda di lotta e di governo "È molto importante che ci sia una revisione globale delle normative sulla farmaceutica che si sono affastellate nel corso di decine di anni. Quindi "il testo unico sulla farmaceutica "è un punto di partenza molto utile". All'interno della bozza di legge delega "ci sono anche delle norme, ad esempio, per favorire la produzione nazionale molto importanti, soprattutto in questi momenti di incertezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

