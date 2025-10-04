Leone XIV | ‘serve una diversa distribuzione delle ricchezze’

CITTÀ DEL VATICANO, 04 OTT – Il Giubileo apre "alla speranza di una diversa distribuzione delle ricchezze, alla possibilità che la terra sia di tutti, perché in realtà non è così. In questo anno dobbiamo scegliere chi servire, se la giustizia o l'ingiustizia, se Dio o il denaro. Sperare è scegliere". Lo ha detto il.

“Vicinanza al popolo di Gaza che continua a vivere nella paura. Serve un cessate il fuoco”: le parole di Papa Leone

Sul premio al sen. Durbin, #Leone ribadisce che occorre guardare al lavoro complessivo di un politico. Essere pro-vita significa anche opporsi alla pena di morte e al trattamento disumano dei migranti. Serve rispetto reciproco e discernimento comunitario - X Vai su X

Leone XIV: “Gli anziani sono una benedizione da accogliere” - Il Santo Padre ha sottolineato l’importanza di un’alleanza tra giovani e anziani, criticando duramente le logiche che vedono la vecchiaia come un ostacolo ... Come scrive interris.it

Sulla NATO papa Leone XIV ha una posizione molto diversa dal suo predecessore - Martedì all’uscita da Castel Gandolfo, la residenza estiva dei papi sui colli vicino a Roma, papa Leone XIV ha risposto ad alcune domande dei giornalisti sulle guerre in corso. Scrive ilpost.it