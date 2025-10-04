Leone XIV al giuramento delle Guardie svizzere | l’ultimo Papa fu Paolo VI

Repubblica.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 27 le nuove reclute. Aggiornata l’uniforme di mezza gala che è stata riportata al suo stile sartoriale originale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

