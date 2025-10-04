Leone XIV al giuramento delle Guardie svizzere | l’ultimo Papa fu Paolo VI

Sono 27 le nuove reclute. Aggiornata l’uniforme di mezza gala che è stata riportata al suo stile sartoriale originale. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Leone XIV al giuramento delle Guardie svizzere: l’ultimo Papa fu Paolo VI

DISCORSO DEL SANTO PADRE LEONE XIV AL CORPO DELLA GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO DELLE NUOVE RECLUTE Sala Clementina Venerdì, 3 ottobre 2025 Buongiorno, grazie, è un piacere essere qui con voi

Papa Leone accoglie la Guardia Svizzera Pontificia in occasione del giuramento delle nuove reclute e li ringrazia per la protezione offerta sin dal primo giorno del suo pontificato

Il Papa sarà al giuramento Guardie Svizzere, non accadeva dal '68 - Il giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia si tiene domani, perché il 6 maggio scorso non si era potuto svolgere, come da tradizione, a causa della morte di Papa Francesco. Si legge su ticinonews.ch

Parolin alle Guardie Svizzere: "Andate controcorrente e sarete felici" - "Abbiate il coraggio di andare controcorrente rispetto all'ovvietà delle logiche mondane, e ne guadagnerete in felicità e in ... Segnala iltempo.it