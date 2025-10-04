Leone il Papa che delude
Papa Leone XIV come il principe Myskin, il protagonista de “L’idiota” di Fëdor Dostoevskij. Il teologo tedesco Andreas G. Weiss si butta sulla grande letteratura russa dell’Ottocento per scorgere u. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: leone - papa
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
La scelta di Papa Leone è stare sempre dalla parte della vita https://24plus.ilsole24ore.com/art/la-scelta-papa-leone-e-stare-sempre-parte-vita-AHKqZVxC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1759477736… - X Vai su X
#Tg2000 - #PapaLeone: #intelligenzaartificiale non sostituisce un medico #2ottobre #Tv2000 #IA #Papa #Pope #PapaLeoneXIV #Chiesa #Vaticano - facebook.com Vai su Facebook