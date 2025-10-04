Lego set da mille dollari | ne vale la pena?

Il mercato dei set LEGO di alta gamma ha recentemente assistito al lancio del suo modello più costoso di sempre, con un prezzo di listino di 1.000 dollari. Basato sulla celebre Ultimate Collector Series dedicata a Star Wars, il nuovo UCS Death Star rappresenta una riproduzione dettagliata e imponente della superarma iconica presente nella trilogia originale. La sua uscita ha suscitato un acceso dibattito tra appassionati e collezionisti, divisi tra entusiasmo per le innovazioni e critiche legate al costo elevato e alla scelta estetica. Perché i collezionisti hanno criticato il nuovo UCS Death Star. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Lego set da mille dollari: ne vale la pena?

Oltre mille presse a iniezione in funzione nello stabilimento ungherese di LEGO, dove è stato appena completato un significativo intervento di ampliamento

LEGO Pokemon: in arrivo un set da oltre 6.000 pezzi venduto a più di 600 euro? - Aggiornata - Aggiornamento: secondo Legoleak, il set LEGO Pokemon 72153 sarà composto da 6838 pezzi e avrà un prezzo di listino consigliato di 649. Segnala everyeye.it

Australia, ruba giocattoli e Lego per 250mila dollari: arrestato un uomo - È ciò che è successo in Australia, dove un uomo è accusato di aver rubato un "significativo tesoro" di ... Da tg24.sky.it