Legionella a Montecatini parla l’esperto dell’Asl | Servono controlli scrupolosi
Montecatini, 4 ottobre 2025 – «I casi di infezione da Legionella registrati in alcune strutture ricettive a Montecatini durante questa stagione rappresentano il 7% di quelli avvenuti nella provincia di Pistoia, che ammontano a circa 59. Gran parte dei contagi avviene all’interno di ambienti privati, è fondamentale che tutti prestiamo attenzione a impianti idraulici e condizionatori». Giovanni Nardone, responsabile del dipartimento della prevenzione per il presidio di Pistoia dell’Asl Toscana Centro, fa il punto sulle infezioni riscontrare all’interno di alberghi cittadini e chiarisce alcuni aspetti legati al batterio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: legionella - montecatini
Infezione da legionella nell’impianto idrico dell’albergo a Montecatini Terme: Asl ordina bonifica immediata
Un caso di legionellosi ha fatto scattare l’allarme in un albergo di Montecatini. trovata legionella nell’impianto idrico, sei stanze chiuse e bonifica urgente in corso. Le analisi hanno rivelato un dettaglio che ha reso inevitabile l’intervento immediato. - facebook.com Vai su Facebook
Legionella in un albergo a Montecatini. Chiuse 6 camere, bonifica dell’impianto idrico - X Vai su X
Legionella a Montecatini, parla l’esperto dell’Asl: “Servono controlli scrupolosi” - Nardone, responsabile del dipartimento della prevenzione per il presidio di Pistoia, fa il punto sulle infezioni riscontrate all’interno degli alberghi e chiarisce: “Le condizioni degli impianti idric ... Lo riporta lanazione.it