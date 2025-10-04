Legionella a Montecatini parla l’esperto dell’Asl | Servono controlli scrupolosi

Montecatini, 4 ottobre 2025 – «I casi di infezione da Legionella registrati in alcune strutture ricettive a Montecatini durante questa stagione rappresentano il 7% di quelli avvenuti nella provincia di Pistoia, che ammontano a circa 59. Gran parte dei contagi avviene all’interno di ambienti privati, è fondamentale che tutti prestiamo attenzione a impianti idraulici e condizionatori». Giovanni Nardone, responsabile del dipartimento della prevenzione per il presidio di Pistoia dellAsl Toscana Centro, fa il punto sulle infezioni riscontrare all’interno di alberghi cittadini e chiarisce alcuni aspetti legati al batterio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

