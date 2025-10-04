Legge sulle cooperative di comunità l’assessore Magnacca | Valorizzare il capitale umano delle aree interne
«Occorre ripensare al futuro e all'intero territorio abruzzese». A dirlo è l’assessore alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca, intervenuta all’apertura del Festival delle cooperative di comunità dell’Abruzzo, giunto alla quarta edizione, inaugurato a Fresagrandinaria e in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: legge - cooperative
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva all'unanimità Progetto di legge in materia di cooperative di comunità
Al via la quarta edizione del Festival delle cooperative di comunità di Abruzzo "Occorre ripensare al futuro e all'intero territorio abruzzese. Il progetto di legge "Disciplina delle Cooperative di Comunità per il lavoro e la produzione" è il segno dell'attenzione dell - facebook.com Vai su Facebook
– Riconosciuta la professionalità degli #Educatori socio-pedagogici con qualifica prevista dal comma 598 della legge 205/2017. Scopri tutti i dettagli sul nostro sito: https://cislfp.it/2025/09/19/cooperative- - X Vai su X
Nove milioni di euro in tre anni: approvata la nuova legge sulle cooperative sociali - Dopo il passaggio in giunta del marzo scorso, il testo è stato discusso durante la seduta del consiglio del 14 novembre. Da romatoday.it