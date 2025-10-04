Legge di Bilancio 2026-2029 16 miliardi l’anno per misure su fisco famiglie e imprese Giorgetti | Prudenza sulla spesa per la Difesa
Cominciano a delinearsi i contorni della Legge di Bilancio 2026-2029, che il governo presenterà a fine ottobre. Il Documento programmatico di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei ministri anticipa una manovra da circa 16 miliardi di euro l’anno, finanziata in larga parte da nuove entrate e tagli di spesa per quasi 9 miliardi annui. A completare la copertura sarà un lieve aumento del deficit – un decimale per anno – che resterà comunque sotto la soglia del 3% del Pil, con l’obiettivo di consentire all’Italia l’uscita dalla procedura d’infrazione europea già nella primavera prossima. Le priorità indicate dal governo riguardano il sostegno al lavoro e alle famiglie, con il riequilibrio del carico fiscale a favore dei redditi medio-bassi, il proseguimento degli incentivi agli investimenti delle imprese e il rafforzamento delle misure per la natalità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: legge - bilancio
Diritto allo studio, libri di testo più accessibili: il governo stanzia più fondi e Valditara promette misure nella prossima Legge di Bilancio: “Allo studio ulteriori detrazioni”
Buono scuola nazionale in legge di Bilancio: la proposta
Vesuvio, Costa: Stato di calamità subito e ristori immediati. Poi intervento strutturale in legge di bilancio
La Legge di Bilancio 2026 punta a rilanciare il sistema sanitario nazionale con un insieme di investimenti e assunzioni che potrebbero cambiare significativamente il panorama degli ospedali e dell’assistenza territoriale. Fondi e sostegno economico. Il Fondo - facebook.com Vai su Facebook
Legge di Bilancio 2025, il governo approva il DPFP: assunzioni e contrasto al precariato, edilizia scolastica, formazione e innovazione didattica - X Vai su X
La Manovra di bilancio 2026-2028 vale 16 miliardi. Focus su spese militari e sostegno alle famiglie - Previsti anche interventi per famiglie e giustizia, con 40 disegni di legge collegati al pacchetto ... Si legge su italiaoggi.it
Quando esce la legge di Bilancio 2026? Tutte le date fino all’approvazione - Il cantiere della Legge di Bilancio 2026 si è aperto ufficialmente ieri, con l'arrivo al CdM del Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP). Riporta money.it