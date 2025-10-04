Cominciano a delinearsi i contorni della Legge di Bilancio 2026-2029, che il governo presenterà a fine ottobre. Il Documento programmatico di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei ministri anticipa una manovra da circa 16 miliardi di euro l’anno, finanziata in larga parte da nuove entrate e tagli di spesa per quasi 9 miliardi annui. A completare la copertura sarà un lieve aumento del deficit – un decimale per anno – che resterà comunque sotto la soglia del 3% del Pil, con l’obiettivo di consentire all’Italia l’uscita dalla procedura d’infrazione europea già nella primavera prossima. Le priorità indicate dal governo riguardano il sostegno al lavoro e alle famiglie, con il riequilibrio del carico fiscale a favore dei redditi medio-bassi, il proseguimento degli incentivi agli investimenti delle imprese e il rafforzamento delle misure per la natalità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Legge di Bilancio 2026-2029, 16 miliardi l’anno per misure su fisco, famiglie e imprese. Giorgetti: “Prudenza sulla spesa per la Difesa”