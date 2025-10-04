Legato e lasciato davanti al centro adozioni del Dog Village di Montesilvano | cagnolino cerca casa

Ilpescara.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'amara sorpresa per i volontari del Dog Village di Montesilvano giovedì 2 ottobre: qualcuno ha lasciato un cagnolino legato con il guinzaglio davanti al centro adozioni. Un cane che, si presume, sia stato abbandonato. È stato trovato legato con il guinzaglio alla recinzione del centro.Ricevi le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: legato - lasciato

Orrore nel Napoletano, cane lasciato legato a una catena muore senza che nessuno intervenga

Cane muore di stenti dopo due giorni all'aperto: la padrona lo aveva lasciato legato a una catena

Cane lasciato legato al sole per giorni a Giugliano: muore di stenti, indaga la Polizia

Cerca Video su questo argomento: Legato Lasciato Davanti Centro