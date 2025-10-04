Legato e lasciato davanti al centro adozioni del Dog Village di Montesilvano | cagnolino cerca casa
Un'amara sorpresa per i volontari del Dog Village di Montesilvano giovedì 2 ottobre: qualcuno ha lasciato un cagnolino legato con il guinzaglio davanti al centro adozioni. Un cane che, si presume, sia stato abbandonato. È stato trovato legato con il guinzaglio alla recinzione del centro.Ricevi le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: legato - lasciato
Orrore nel Napoletano, cane lasciato legato a una catena muore senza che nessuno intervenga
Cane muore di stenti dopo due giorni all'aperto: la padrona lo aveva lasciato legato a una catena
Cane lasciato legato al sole per giorni a Giugliano: muore di stenti, indaga la Polizia
Ciao Aldo. Il progetto e il collettivo di ReCommon è intimamente legato alla figura di Aldo Zanchetta, che ci ha lasciato lo scorso 3 settembre a 89 anni. Di seguito un saluto dal profondo del cuore, mentre continuiamo a “camminare domandando”, come dicono - facebook.com Vai su Facebook
La manifestazione a Giugliano in Campania per chiedere giustizia per il povero cane lasciato morire legato alla cyclette. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. #DallaParteDegliAnimali https://fb.watch/C3Cuxj9VKE/ via @FacebookWatch - X Vai su X