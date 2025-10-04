Legato e lasciato davanti al centro adozioni del Dog Village di Montesilvano | cagnolino cerca casa

Un'amara sorpresa per i volontari del Dog Village di Montesilvano giovedì 2 ottobre: qualcuno ha lasciato un cagnolino legato con il guinzaglio davanti al centro adozioni. Un cane che, si presume, sia stato abbandonato. È stato trovato legato con il guinzaglio alla recinzione del centro.Ricevi le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it