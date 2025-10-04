Legata e violentata arrestato un 20enne La donna è stata aggredita mentre era in bici

Modena, 4 ottobre 2025 - L'avrebbe spintonata e aggredita e dopo averla trascinata in punto isolato e averle legato con una corda prima le mani e poi il collo, l'avrebbe costretta a subire violenza sessuale. Un 20enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna. La denuncia risale al 19 agosto e sarebbe avvenuta sul percorso 'Vivi Naturà di San Damaso’ (Modena). Ieri la squadra mobile ha eseguito l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal tribunale su richiesta della procura. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima - una donna in sella alla sua bicicletta presso le Casse di espansione del fiume Panaro - sarebbe stata spintonata e aggredita e violentata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Legata e violentata, arrestato un 20enne. La donna è stata aggredita mentre era in bici

In questa notizia si parla di: legata - violentata

Modena, aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ventenne

Aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ragazzo di 20 anni

Aggredita sulla pista ciclabile a Modena, poi legata e violentata: arrestato un ventenne

Legata, stuprata e rapinata mentre era in bici sulla pista ciclabile: arrestato un 20enne - X Vai su X

Ragazza veneta violentata in spiaggia in Albania. Una diciottenne originaria della Riviera del Brenta, in provincia di Venezia, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su un lettino in spiaggia di un albergo da parte di un ventiseienne arrestato - facebook.com Vai su Facebook

Legata e violentata, arrestato un 20enne. La donna è stata aggredita mentre era in bici - E’ stato incastrato dall'analisi delle celle telefoniche attivate nella zona, la vittima ha fornito una descrizione accurata che ha c ... Si legge su msn.com

Modena, aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ventenne - L’episodio alcune settimane fa: la vittima è riuscita a tracciare un identikit dell’uomo, che si era portato via la sua bici ... Scrive msn.com