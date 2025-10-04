Legacoop nazionale sigla a Trieste la Carta di Lorenzo per la sicurezza sul lavoro

Triesteprima.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 "Abbiamo sempre voluto che la Carta di Lorenzo ci aiutasse a superare slogan e contrapposizioni, evitando il continuo rimpallo di responsabilità. Il suo vero pregio, infatti, è quello di aver raccolto attorno alla sottoscrizione ognuno, secondo le proprie competenze, in un impegno comune per la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: legacoop - nazionale

legacoop nazionale sigla triesteLegacoop firma la Carta di Lorenzo per la sicurezza sul lavoro - Per diffondere una cultura della sicurezza sul lavoro partecipata e inclusiva, Legacoop nazionale ha firmato oggi a Trieste la Carta di Lorenzo, un patto di responsabilità collettiva tra istituzioni, ... Riporta msn.com

Legacoop lancia un piano da 10 milioni di euro per accelerare l’innovazione nelle cooperative italiane - Rafforzare le competenze, favorendo in particolare le cooperative attive nelle aree economicamente più svantaggiate. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Legacoop Nazionale Sigla Trieste