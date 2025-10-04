Lega Pro girone C ottava giornata il Crotone torna al successo casalingo contro il Picerno con i gol di Zunno Gomez Murano

Crotone 3 Picerno 0 Marcatori: 29° Zunno, 40° Gomez, 75° Murano (R) Crotone (4-2-3-1): Merelli, Andreoni, Berra, Di Pasquale (Cocetta), Guerra, Gallo (Piovanello), Vinicius, Zunno, Gomez (Perlingeri), Maggio (Stronati), Murano. All. Longo Picerno (4-2-3-1): Summa, Salvo, Frison, Granata, Pistolesi, Maselli, Bianchi (Marino), Bocic (Cardoni), Energe, E. Esposito (Santarcangelo), Abreu (Santaniello). All. De Luca Arbitro: Alfredo Iannello di Messina Ass. Pierpaolo Vitale (Salerno)-Cristian Robilotta (Sala Consilina) Quarto giudice a bordo campo: Domenico Mirabella di Napoli Operatore FVS: Rodolfo Spataro di Rossano Ammoniti: Gomez Angoli: 5 a 1 per il Recupero: 2 e 5 minuti Mister Longo nel post partita: “Abbiamo disputato una buona partita contro una squadra bene organizzata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Lega Pro girone C ottava giornata il Crotone torna al successo casalingo contro il Picerno con i gol di Zunno, Gomez, Murano

