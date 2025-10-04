L' ecografia in mano agli infermieri per una maggiore assistenza ai pazienti
Acquisire maggiori competenze nella cura del paziente. È l'obiettivo del corso “L’infermiere e la puntura ecoguidata per accessi periferici” che si terrà lunedì 6 ottobre 2025 presso il Centro Culturale Casa A. Zanussi a Pordenone e promosso dall’Associazione Provinciale Pordenonese Emodializzati. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: ecografia - mano
Hai un Dolore alla mano che non passa? Potrebbe essere Rizoartrosi Scopri di cosa si tratta Nei nostri centri di fisioterapia a Roma trovi un percorso personalizzato per risolvere il tuo problema: Prima Visita Gratuita, per analizzare insieme la problematic - facebook.com Vai su Facebook
Infermieri, Nursing Up: le condizioni di lavoro influenzano fino all’80% degli esiti clinici - In Italia carenze strutturali, aggressioni e abbandoni mettono a rischio la sicurezza delle cure ... Scrive doctor33.it
Due aggressioni agli infermieri del Pronto soccorso - Il Pronto soccorso dell'Ospedale di Terni è stato teatro di ben due violente aggressioni in poche ore, con diversi infermieri feriti. Riporta rainews.it