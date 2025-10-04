Leclerc sconsolato | Non so cosa dire Macchina difficile da guidare ma non ci sono scuse

Delusione in volto per Charles Leclerc, che chiude al settimo posto le qualifiche del Gp di Singapore. Nelle interviste al termine della sessione, il monegasco ha sottolineato ancora una volta le evidenti difficoltà della Ferrari in questa stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc sconsolato: "Non so cosa dire. Macchina difficile da guidare, ma non ci sono scuse"

Ferrari in sofferenza acuta nelle Libere del GP Olanda, Leclerc sconsolato: “Siamo lontani anni luce”

#Leclerc sconsolato a fine gara Si prende le colpe e torna a parlare delle chance di vittoria #F1 #AzerbaijanGP #Ferrari - facebook.com Vai su Facebook

Leclerc: “Non so più cosa dire, dopo modifiche forzate abbiamo faticato tanto, la Mercedes è in pole, non ci sono scuse” - Le parole del pilota della Ferrari Charles Leclerc al termine delle Qualifiche del GP di Singapore concluse in quarta fila ... Segnala formulapassion.it

Leclerc sconsolato: "Non abbiamo scuse". Hamilton:"Non ci siamo con l'esecuzione" - Poi però abbiamo dovuto fare per forza una modifica e dalle FP2 in avanti abbiamo faticato tanto. Da msn.com