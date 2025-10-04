Leao in campo contro la Juve? Il tecnico rossonero ne parla così: il portoghese è in ottima forma e pronto a essere il protagonista del big match di domani. Un avvertimento chiaro e diretto, una notizia che non farà dormire sonni tranquilli a Igor Tudor. Dalla conferenza stampa della vigilia di Juve-Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha lanciato un messaggio forte sulle condizioni del suo uomo più temuto: Rafael Leao. L’attaccante portoghese, dopo un avvio di stagione gestito con cautela, è pronto a tornare protagonista. Juve Milan: Allegri ritrova il suo top player. Le parole del tecnico del Milan sono un’iniezione di fiducia per l’ambiente rossonero e un serio allarme per la difesa della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Leao in campo contro la Juve? Novità importanti sul portoghese: cosa filtra sulla sua presenza domani sera allo Stadium