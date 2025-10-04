Leao in campo contro la Juve? Novità importanti sul portoghese | cosa filtra sulla sua presenza domani sera allo Stadium
Leao in campo contro la Juve? Il tecnico rossonero ne parla così: il portoghese è in ottima forma e pronto a essere il protagonista del big match di domani. Un avvertimento chiaro e diretto, una notizia che non farà dormire sonni tranquilli a Igor Tudor. Dalla conferenza stampa della vigilia di Juve-Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha lanciato un messaggio forte sulle condizioni del suo uomo più temuto: Rafael Leao. L’attaccante portoghese, dopo un avvio di stagione gestito con cautela, è pronto a tornare protagonista. Juve Milan: Allegri ritrova il suo top player. Le parole del tecnico del Milan sono un’iniezione di fiducia per l’ambiente rossonero e un serio allarme per la difesa della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: leao - campo
Milan, Leao: “Allegri mi lascia libero. Voglio essere leader in campo”
Capello: "Vlahovic e Leao? Allegri in campo se li immagina così..."
Milan, Leao insieme a Kean? “In campo faremmo paura”
Se il Milan a gennaio vendesse Leao e comprasse (poniamo) Kim e Vlahovic vincerebbe lo scudetto Già oggi di lui in campo non si avverte alcun bisogno: e la mezzora finale giocata contro il Napoli ha anzi dimostrato quanto Rafa possa essere non solo inutil - X Vai su X
Show di Allegri, durante Milan-Napoli, dall'ingresso in campo di Leao ? Max gli chiede di tener su la squadra ma Rafa fatica e non lotta, poi commette un intervento ingenuo su Lobotka e fa infuriare il proprio allenatore: "Ma come si fa a fare fallo lì!" I - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Leao titolare contro la Juventus? Cosa filtra sulle sue condizioni - In casa Milan ci si chiede se Rafael Leao potrà partire dal primo minuto nel big match contro la Juventus. spaziomilan.it scrive
Clamoroso Leao, la scelta scuote la vigilia di Juve-Milan - L'attaccante portoghese Rafa Leao è uno degli uomini più discussi alla vigilia del big match dello Stadium tra Juve e Milan. Lo riporta diregiovani.it