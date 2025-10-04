Le voci dei manifestanti per Gaza | svegliati per qualcosa di umano
Roma, 4 ott. (askanews) - "È una cosa meravigliosa, sembravamo tutti addormentati, e all'improvviso ci siamo svegliati per qualcosa, per qualcosa di umano". E' questa una delle tante voci dei manifestanti che hanno sfilato in corto a Roma per Gaza, per e la palestina a sostegni della Flottiglia. "Noi anziani siamo contenti che i giovani abbiano le idee così chiare, sembravano tutti addormentati con i loro cellulari, ma ora li stanno usando al meglio delle loro possibilità. Grazie, flottiglia, grazie italiani, perché sembra che ora siamo noi il popolo che si muove con più gioia, con più forza." "È un crimine contro l'umanità, semplicemente, al di là di ogni pensiero politico, ci sono cose molto importanti che devono essere denunciate in questo momento storico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
