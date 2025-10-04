Le va un boccone di traverso e muore | la vittima è Roberta Ghisla

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 58 anni è morta in ospedale a Brescia: è stata ricoverata dopo che le è andato di traverso un boccone. È quindi morta per soffocamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

