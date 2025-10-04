Le trasformazioni urbane e le sfide del commercio nelle città balneari al centro del G20 spiagge

4 ott 2025

Seconda e ultima giornata di lavori per il G20 Spiagge Destination Summit. Sabato mattina al Palazzo del Turismo si è svolto il convegno pubblico dedicato alle grandi trasformazioni urbane nelle città balneari. Temi centrali: il caro affitti, la precarietà abitativa per famiglie e lavoratori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

trasformazioni urbane sfide commercioRiccione, G20 Spiagge Destination Summit: trasformazioni urbane e commercio delle città balneari - Seconda e ultima giornata di lavori per il G20 Spiagge Destination Summit al Palazzo del Turismo di Riccione. Lo riporta chiamamicitta.it

