Le trasformazioni urbane e le sfide del commercio nelle città balneari al centro del G20 spiagge

Seconda e ultima giornata di lavori per il G20 Spiagge Destination Summit. Sabato mattina al Palazzo del Turismo si è svolto il convegno pubblico dedicato alle grandi trasformazioni urbane nelle città balneari. Temi centrali: il caro affitti, la precarietà abitativa per famiglie e lavoratori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it