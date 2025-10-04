Le tante anime del Vermentino il vino apolide che sente il mare e conquista il mondo
Vive bene sulla sabbia e si difende da salsedine e caldo: il Vermentino è un vitigno costiero e offre espressioni diverse nel mondo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Il Vermentino della Corsica in otto (buonissime) etichette da conoscere - Il Vermentino è senz'altro una delle uve più emblematiche dell’Italia vitivinicola (e la Sardegna la patria elettiva), ma il suo successo va oltre i nostri confini. Secondo gamberorosso.it
In Liguria c'è una cantina storica che produce il Vermentino più buono della regione sotto i 20 euro - Non si può non rimanere affascinati dall’impegno che i viticoltori liguri mettono in campo per vincere le difficoltà del territorio in cui si trovano a operare. Secondo gamberorosso.it