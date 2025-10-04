Le spoglie di San Francesco esposte al pubblico per la prima volta nella storia
Saranno visibili ai visitatori ad Assisi dal 22 febbraio al 22 marzo, in occasione degli 800 anni della morte. Nel corso del tempo diverse ricognizioni, ora la svolta. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Le spoglie di Francesco esposte al pubblico: ecco come fare per vederle - Dal 22 febbraio al 22 marzo 2026, la Basilica di San Francesco ad Assisi ospiterà per la prima volta un’ostensione pubblica prolungata delle spoglie mortali del Santo, un evento storico nel cammino de ... Come scrive corrieredellumbria.it
Nuova puntata di Time out: dall'ostensione delle spoglie di San Francesco nel 2026 alle proteste in Umbria per Gaza e Flotilla - Ultimo appuntamento della settimana con Time out, in onda oggi venerdì 3 ottobre a partire dalle ore 11. Segnala corrieredellumbria.it