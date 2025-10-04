Le spoglie di San Francesco esposte al pubblico per la prima volta nella storia

Repubblica.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno visibili ai visitatori ad Assisi dal 22 febbraio al 22 marzo, in occasione degli 800 anni della morte. Nel corso del tempo diverse ricognizioni, ora la svolta. 🔗 Leggi su Repubblica.it

