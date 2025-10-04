Le scuole italiane verso Milano-Cortina 2026 | al via la prenotazione dei biglietti per studenti

Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado hanno tempo fino al 20 ottobre 2025 per manifestare interesse all'acquisto di biglietti riservati destinati agli alunni che desiderano assistere dal vivo alle gare dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La proposta nasce dalla partnership tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Fondazione Milano Cortina 2026, che mette a disposizione delle scuole una quota esclusiva di ingressi alle competizioni programmate tra febbraio e marzo del prossimo anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

