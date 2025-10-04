Le scuole italiane verso Milano-Cortina 2026 | al via la prenotazione dei biglietti per studenti
Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado hanno tempo fino al 20 ottobre 2025 per manifestare interesse all'acquisto di biglietti riservati destinati agli alunni che desiderano assistere dal vivo alle gare dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La proposta nasce dalla partnership tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Fondazione Milano Cortina 2026, che mette a disposizione delle scuole una quota esclusiva di ingressi alle competizioni programmate tra febbraio e marzo del prossimo anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: scuole - italiane
Allerta francese per le scuole italiane: la Lega rilancia la risoluzione anti-islamizzazione
Tre giorni di stop pagato contro il dolore invisibile: il Portogallo vara il congedo mestruale per lavoratrici e studentesse, mentre le scuole italiane sperimentano soluzioni fai-da-te in attesa di una legge
Attività del progetto Scuole Italiane Associate UNESCO ASPnet: domande entro il 26 agosto. AVVISO
Dal 7 al 16 novembre festa (e librerie aperte fino a tardi) per i 10 anni di @ioleggoperche, l’iniziativa sociale “per la costruzione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche”, che ha già portato nelle scuole italiane più di 3,7 milioni di libri - facebook.com Vai su Facebook
Nelle scuole italiane spesso manca l'#alternativa all'IRC ed è diffuso il #confessionalismo. Aiutaci a rendere la #scuola più laica e a dare supporto a studenti e genitori che si rivolgono all'Uaar. Iscriviti o rinnova già da ora per tutto il 2026! https://uaar.it/adesi - X Vai su X
Road to Milano Cortina 2026: Olimpiadi tra scuola, formazione e cultura - La newsletter di avvicinamento alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali. Da msn.com
Studenti delle scuole italiane ai Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 - Viale Trastevere potrà acquistare biglietti esclusivi per studentesse e studenti delle scuole di tutta Italia per assistere alle competizioni sportive. Da ilsole24ore.com