Le scelte di Sottil La formazione tipo in un Braglia gremito

Concessa una chance a chi non vedeva il campo dal 1’ da qualche partita, Sottil torna a studiare il miglior Modena per costruire il successo in casa contro l’ Entella, supportato da una cornice di pubblico da grande occasione. La prova di Carrara non ha certamente entusiasmato, per qualità ed intensità. Il sapore di casa (dove il Modena ha segnato fin qui sei reti in tre partite, una media esatta di due a match) dovrà riaccendere il vigore offensivo che ha in maniera evidente risentito dell’assenza di un jolly come Di Mariano e del lavoro ad ampio raggio di Gliozzi, ormai designati a comporre la coppia titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le scelte di Sottil. La formazione tipo in un Braglia gremito

In questa notizia si parla di: scelte - sottil

Formazioni ufficiali Torino Modena: le scelte di Baroni e Sottil per la Coppa Italia

Sampdoria-Modena, probabili formazioni: le scelte di Donati e Sottil

Di Francesco: “Morente out, le scelte su #Sottil e Berisha! #Pierotti, Sala, Marchwinski…” - X Vai su X

“Morente out, le scelte su Sottil e Berisha! Pierotti, Sala, Marchwinski…” Le parole di Di Francesco ? shorturl.at/NYOZk - facebook.com Vai su Facebook

Le scelte di Sottil. La formazione tipo in un Braglia gremito - Concessa una chance a chi non vedeva il campo dal 1’ da qualche partita, Sottil torna a studiare il miglior ... Come scrive msn.com

Modena, mister Sottil ha trovato le sue certezze - Sulla fasce Zampano e Zanimacchia sono gli esterni più impattanti della B. Scrive msn.com