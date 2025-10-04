Le sagre della castagna da non perdere nel weekend del 4 e 5 ottobre | i migliori eventi regione per regione
Il 4 e 5 ottobre cinque borghi italiani celebrano la regina dell’autunno, la castagna. Dal Lazio al Piemonte, passando per l’Irpinia e l’Emilia-Romagna, un weekend tra castagne, storia e convivialità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sagre - castagna
Autunno di sapori: la castagna regina delle sagre di ottobre nel salernitano
Fiere e Sagre del Piemonte! Ricevi gli appuntamenti anche via whatsapp! Iscriviti subito su https://whatsapp.com/channel/0029VaC1WHQLSmbWML5Z5A0Q A Barge (CN) dal 3 al 7 ottobre Mostra Mercato "Ottobrata Bargese - Sagra della Castagna - facebook.com Vai su Facebook
Sagra Valsusina del Marrone (TO) - Un itinerario gastronomico omaggia uno dei prodotti tipici della stagione: ecco le migliori sagre delle castagne da visitare in autunno. Come scrive siviaggia.it
Le 10 sagre più gustose in Emilia Romagna, un weekend speciale con i sapori d'autunno - Dai funghi porcini al tartufo, dalle castagne alla zucca: tante bontà del territorio protagoniste dal 3 al 5 ottobre. Lo riporta ilrestodelcarlino.it