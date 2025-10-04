Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 ottobre | la rassegna stampa di Sky TG24

Tg24.sky.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aperture dei giornali dedicate allo sciopero generale per Gaza, che ha visto manifestazioni e cortei in cento città: bloccati porti, aeroporti, autostrade e stazioni. Cariche a Bologna e a Milano, danni a Torino. Espulsi da Israele e rientrati in patria i parlamentari a bordo della Flotilla. Hamas si dice pronta a liberare gli ostaggi israeliani e chiede di trattare sul futuro della Striscia. Regionali, la Calabria va al voto per scegliere il presidente: la sfida è tra Tridico e Occhiuto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 ottobre la rassegna stampa di sky tg24

© Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24

In questa notizia si parla di: prime - pagine

Le prime pagine sportive nazionali – 12 luglio

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 12 luglio

Le Prime Pagine Sportive Nazionali – 12 luglio 2025

prime pagine quotidiani oggiRassegna stampa Sampdoria: prime pagine quotidiani sportivi – 4 ottobre 2025 - Rassegna stampa Sampdoria, ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani del 4 ottobre 2025 Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi italiani: Tuttosport, Corrie ... Come scrive sampnews24.com

prime pagine quotidiani oggiLe prime pagine sportive nazionali – 4 ottobre 2025 - Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Lo riporta lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Prime Pagine Quotidiani Oggi