Lucumi prende tempo. Il Bologna e Italiano continuano a mandargli segnali e a chiamare il suo agente in chiave rinnovo. Due partite da titolare in Europa League su due, 5 presenze su cinque partite giocate in campionato, 3 delle quali da titolare, e in uno dei due subentri (con il Como) per un tempo intero. Il mercato è alle spalle, al colombiano il Bologna chiede di prendere per mano una difesa che non ha ancora padrone. E’ questo il reparto in cui Italiano ha cambiato di più ma su Lucu è pronto a scommettere a occhi chiusi. Il centrale, invece, era pronto a lasciare Bologna nell’ultimo mercato, a rispondere presente alla corte di un Sunderland dell’ex uomo mercato della Roma Ghisolfi, intenzionato a mettere sul piatto 30 milioni per il cartellino e 3 a stagione per 5 anni per il difensore rossoblù, che sotto le Due Torri guadagna 800mila euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le prestazioni di Jhon in crescita, in una difesa che ha bisogno di leadership. Per discutere il rinnovo manca ancora una data. Lucumi si è ripreso il posto. Ma rinvia il futuro