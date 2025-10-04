Le Poste ci faranno pagare anche lo SPID | ecco quanto dovremo sborsare ogni mese
Arriva una brutta sorpresa per gli italiani che rischiano di dover fare i conti con un nuovo problema dal punto di vista economico. Uno degli strumenti di cui – purtroppo e in un modo nell’altro – non possiamo fare a meno è sicuramente lo Spid. Lo utilizziamo ormai quasi tutti i giorni e rappresenta la. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: poste - faranno
Poste Italiane valuta un canone annuo per lo SPID: con oltre 20 milioni di utenti, la mossa potrebbe cambiare il futuro dell’identità digitale in Italia. Un cambio di rotta che potrebbe pesare sul portafoglio di milioni di italiani - facebook.com Vai su Facebook
Lo Spid di Poste verso l'introduzione di un canone annuo: cosa cambia per utenti e provider - Dopo anni di gratuità, diversi provider Spid iniziano a diventare a pagamento per sostenere i costi di gestione e sicurezza. Segnala wired.it
Anche Poste vuol far pagare lo SPID: in ballo oltre 100 milioni di euro - Poste valuta un canone annuo per lo Spid, segnando la fine della gratuità. Riporta smartworld.it