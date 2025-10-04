Le Poste ci faranno pagare anche lo SPID | ecco quanto dovremo sborsare ogni mese

Temporeale.info | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva una brutta sorpresa per gli italiani che rischiano di dover fare i conti con un nuovo problema dal punto di vista economico. Uno degli strumenti di cui – purtroppo e in un modo nell’altro – non possiamo fare a meno è sicuramente lo Spid. Lo utilizziamo ormai quasi tutti i giorni e rappresenta la. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

le poste ci faranno pagare anche lo spid ecco quanto dovremo sborsare ogni mese

© Temporeale.info - Le Poste ci faranno pagare anche lo SPID: ecco quanto dovremo sborsare ogni mese

In questa notizia si parla di: poste - faranno

poste faranno pagare spidLo Spid di Poste verso l'introduzione di un canone annuo: cosa cambia per utenti e provider - Dopo anni di gratuità, diversi provider Spid iniziano a diventare a pagamento per sostenere i costi di gestione e sicurezza. Segnala wired.it

poste faranno pagare spidAnche Poste vuol far pagare lo SPID: in ballo oltre 100 milioni di euro - Poste valuta un canone annuo per lo Spid, segnando la fine della gratuità. Riporta smartworld.it

Cerca Video su questo argomento: Poste Faranno Pagare Spid