Le piazze dell' odio antisemita fanno eco agli ayatollah

di Ashkan Rostami * Ho passato 25 anni della mia vita immerso nella propaganda: anti-Israele, antisemita, anti-occidentale. Sono nato e cresciuto in un Iran invaso e occupato dal regime islamico, dove fin da bambino ti insegnano che Israele è il male assoluto, che gli ebrei controllano il mondo, che l'Occidente è corrotto e decadente. Ogni giorno, in tv e nelle scuole, ci ripetevano le stesse parole, gli stessi slogan, le stesse bugie. E oggi, qui in Italia, quando sento certi discorsi o slogan, mi sembra di tornare indietro nel tempo. Le stesse frasi, la stessa propaganda. Non una lettera in più, non una in meno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

