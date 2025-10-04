Le piazze dell' odio antisemita fanno eco agli ayatollah
di Ashkan Rostami * Ho passato 25 anni della mia vita immerso nella propaganda: anti-Israele, antisemita, anti-occidentale. Sono nato e cresciuto in un Iran invaso e occupato dal regime islamico, dove fin da bambino ti insegnano che Israele è il male assoluto, che gli ebrei controllano il mondo, che l'Occidente è corrotto e decadente. Ogni giorno, in tv e nelle scuole, ci ripetevano le stesse parole, gli stessi slogan, le stesse bugie. E oggi, qui in Italia, quando sento certi discorsi o slogan, mi sembra di tornare indietro nel tempo. Le stesse frasi, la stessa propaganda. Non una lettera in più, non una in meno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Mo: Conte, 'Meloni fomenta l'odio e provoca piazze, ma noi non ci caschiamo'
