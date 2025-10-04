Le partite del sabato di Serie C | Lecco rimontato vola l' Ascoli ok Crotone

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci partite e tante emozioni. I bianconeri calano il poker, i rossoblù ne fanno tre al Picerno. Vittorie anche per Giana, Ternana e Sambenedettese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

le partite del sabato di serie c lecco rimontato vola l ascoli ok crotone

© Gazzetta.it - Le partite del sabato di Serie C: Lecco rimontato, vola l'Ascoli, ok Crotone

In questa notizia si parla di: partite - sabato

Traffico, lasciate ogni speranze o voi che partite. Sabato 9 agosto il momento più critico

Bologna-genoa, verona-juventus e udinese-milan: dove seguire le partite di serie a sabato 20 settembre

Dove vedere Udinese-Milan e tutte le partite di oggi in tv, sabato 20 settembre

partite sabato serie cRisultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 8^ giornata (oggi sabato 4 ottobre 2025) - Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite di oggi, sabato 4 ottobre 2025, per l’8^ giornata in programma. Riporta ilsussidiario.net

partite sabato serie cLe partite di oggi, sabato 4 ottobre 2025: Lazio-Torino, Inter-Cremonese e Atalanta-Como - Elenco delle partite previste per oggi, sabato 4 ottobre 2025: in Serie A c'è anche Parma- Scrive calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Partite Sabato Serie C