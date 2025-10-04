Dieci partite e tante emozioni. I bianconeri calano il poker, i rossoblù ne fanno tre al Picerno. Vittorie anche per Giana, Ternana e Sambenedettese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite del sabato di Serie C: Lecco rimontato, vola l'Ascoli, ok Crotone