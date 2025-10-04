Le parole svaniscono e il ritmo aumenta ecco la presa bene di okgiorgio

Avete presente come diceva quello? Se “avete il ritmo nel sangue” adesso c’è in giro un tipo che è pane per i vostri denti. Non fatevi ingannare dalle apparenze e dalle prime informazioni:. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le parole svaniscono e il ritmo aumenta, ecco la “presa bene” di okgiorgio

Lascerò che sia un gioco Nel bagliore sorto Ignudo e assorto Lascerò al vento Sollevare parole Come sabbia roventi Ferite violate Svaniscono presto Cristalli di sale sulla lingua Armonioso lunedì a voi?

Mi ritiro auguro una buona serata Notte, l'amata. Notte, quando le parole svaniscono e le cose prendono vita. Quando la distruttiva analisi del giorno è conclusa e quanto è veramente importante diviene nuovamente intero e risuona. Quando l'uomo ricuce il

Le parole svaniscono e il ritmo aumenta, ecco la “presa bene” di okgiorgio - E' una musica mozzafiato per ballare ad altissimo voltaggio e velocità massima, con una cassa che batte il ritmo degli pneumatici di un bolide in autostrada. Secondo ilfoglio.it