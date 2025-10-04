Le parole fanno più male delle botte

Il 6 ottobre, al Senato della Repubblica, verrà presentato il libro , edito da De Agostini (gruppo Mondadori), con il patrocinio della Fondazione Carolina ONLUS. Non si tratta di un titolo qualsiasi, ma di un grido che nasce da una ferita ancora aperta: quella di una giovane vita spezzata . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Le parole fanno più male delle botte”

