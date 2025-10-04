LE PAGELLE Morgan il più incisivo Niang non trova spazio
Vildoza 5 (in 15’ 01 da due, 02 da tre, 22 ai liberi, una recuperata, 5 assist). Ottima fiammata nel finale di secondo quarto e poco altro. Edwards 5 (in 25’ 312 da due, 34 da tre, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, un assist, 3 stoppate subite). Meglio dalla lunga distanza. Pajola 6 (in 27’ 22 da due, 14 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, una persa, 8 assist). Ottimo inizio, solita regia ma qualche distrazione di troppo. Niang 5,5 (in 14’ 14 da due, 22 ai liberi, 5 rimbalzi, un assist). Osservato speciale, trova poco spazio. Smailagic 6 (in 21’ 23 da due, 02 da tre, 44 ai liberi, 3 rimbalzi, un assist). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pagelle - morgan
?Palermo – Venezia 0 – 0 LE PAGELLE / Diakitè e Bani tengono in piedi i rosa Le pagelle di Guido Monastra —> https://shorturl.at/ugJGI - facebook.com Vai su Facebook