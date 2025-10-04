Le opere a rischio | tre i cantieri ?critici? ma oltre 40 nei tempi | quali

Entro la fine di ottobre il Comune dovrà rendicontare ai Ministeri lo stato di avanzamento dei progetti del Pnrr. Sarà poi lo Stato stesso a decidere se spostare i finanziamenti per. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Le opere a rischio: tre i cantieri ?critici? ma oltre 40 nei tempi: quali

In questa notizia si parla di: opere - rischio

Scandalo urbanistica a Milano, 150 cantieri fermi e 26 miliardi di opere a rischio

Rischio alluvione, corsa alle opere: "Lavori da 7 milioni sulla Marina"

Opere America’s Cup a Bagnoli, No da Soprintendenza a procedura sprint: “Riqualifazione a rischio”

Nel messinese, finanziati interventi per opere di mitigazione del rischio idrogeologico a Messina, Furnari, Capo d’Orando, Saponara, Montagnareale e Alì Terme. - facebook.com Vai su Facebook

Alluvione: Bonelli, 'niente opere né prevenzione nelle Marche'. "Aumentato rischio idrogeologico, politica non ha capito nulla" #ANSA - X Vai su X

I consiglieri Cicarè e Spedaletti e Maurilli di Avs in pressing su tre cantieri strategici per la città. Ecco quali - MACERATA Nuova piscina comunale, restyling del sottopasso pedonale di piazza Garibaldi e lavori in via dei Velini. Come scrive corriereadriatico.it

Milano, cosa succede ora? I timori per l’effetto sui lavori, 150 cantieri fermi: opere a rischio per 26 miliardi di investimenti - La scure della procura milanese si è abbattuta su progetti per centinaia e centinaia di milioni. Lo riporta ilmessaggero.it