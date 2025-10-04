Le nuove cattedrali della moda

Ilfoglio.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi, i musei sono cattedrali laiche agenzie di senso in un periodo storico di grande incertezza. Per questo è aumentata la loro frequentazione; perché fra le loro sale si cerca la salvezz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

le nuove cattedrali della moda

© Ilfoglio.it - Le nuove cattedrali della moda

In questa notizia si parla di: nuove - cattedrali

Confindustria Moda, 'dobbiamo creare nuove imprese' - "Il passaggio generazionale non è solo quello dei nostri imprenditori e delle nostre straordinarie persone, i nostri artigiani", ma "ce n'è un altro che stiamo sottovalutando tutti: dobbiamo creare ... Riporta ansa.it

Design e moda, un’industria da 4 miliardi che chiede nuove competenze - Dal boom dell’export alla sfida della formazione: le imprese cercano professionisti capaci di unire creatività, tecnologia e sostenibilità. italiaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuove Cattedrali Moda