Trentamila franchi svizzeri prestati nel 2018 dal pilota di rally Max Beltrami all’allora ventenne lecchese Norberto Fumagalli Beretta (dal 2019 in carcere per una serie di estorsioni a luci rosse anche ai danni di preti, pure nel Monzese) e l’intervento per la restituzione del denaro di Luca Vacca e “Claudione” D’Ambrosio, ritenuti al soldo della ‘ndrangheta per mettere le mani in pasta anche in Brianza. D’Ambrosio è tra i restanti imputati dell’ultima grossa operazione contro la criminalità in terra brianzola. Una decina di nomi alla sbarra al Tribunale di Monza per accuse portate in aula dalla Procura della Direzione distrettuale antimafia di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Le minacce per il recupero del prestito