Le manifestazioni per Gaza ieri | ventimila persone ai cortei in Puglia Ora le speranze per la tregua Ma non va dimenticata l' Ucraina

La foto si riferisce a Martina Franca, ieri mattina. Iniziativa degli studenti del liceo “Tito Livio”. In Puglia, complessivamente, sono state stimate ventimila presenze di persone ai vari cortei ieri per Gaza. In ambito nazionale: 300mila a Roma, 100 mila a Milano, 150mila a Bologna, 80mila a Napoli, 50mila a Genova, 20mila a Brescia, Catania Palermo, Livorno, 15 mila a Mestre. Cortei a Cesena, Prato, Lucca, Brescia, Padova, Cosenza, Perugia, Terni, Cagliari ecc. Queste sono le ore della speranza per una tregua, dopo che Hamas l’ha accettata in maniera condizionata. Non va dimenticata ora, da parte di chi è sensibile per Gaza, l’Ucraina dove le distruzioni vanno avanti da quasi quattro anni. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

