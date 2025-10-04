Le Idf pronte ad attuare il piano Trump | Ricevuto l' ordine di ridurre l' offensiva

I vertici politici israeliani si sono allineati alle direttive del piano Trump. Alle Idf è stato ordinato di ridurre "al minimo" la campagna per l'offensiva di Gaza City, e di adottare solo una postura difensiva o di prevenzione di una minaccia. La protezione civile della Striscia, però, ha denunciato nuovi attacchi, in cui sarebbero morti anche due bambini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

